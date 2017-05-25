Виллиан не планирует уходить из "Челси"

Полузащитник "Челси" Виллиан подчеркнул, что не планирует менять клубную прописку в ближайшее время. Ранее сообщалось, что в подписании контракта с бразильцем заинтересован "Манчестер Юнайтед".

По словам хавбека, выступающего в составе "синих" с 2013 года, он ждет возвращения в Лигу чемпионов.

- Мой контракт с "Челси" действует до 2020 года. Я счастлив выступать здесь, - приводит Evening Standard слова Виллиана. - У меня хорошие отношения с работниками клуба, болельщиками.

В следующем сезоне мы снова будем выступать в Лиге чемпионов. Я очень жду старта. "Челси" хочет завоевать этот трофей.