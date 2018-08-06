Виллиан: "Надеюсь, Сарри не похож на Конте"

Нападающий "Челси" Виллиан признался, что ему было сложно работать с бывшим главным тренером "синих" Антонио Конте. 29-летний бразилец надеется, что новый наставник лондонского клуба Маурицио Сарри не похож на своего предшественника.

- Надеюсь, Сарри не похож на Конте, - цитирует Виллиана ESPN. - С Конте мне было очень сложно работать. Его логика и философия были для меня непонятными. Я не понимал, почему он менял меня в тех играх, которые мне хорошо удавались.

Конте возглавлял "Челси" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "синие" стали чемпионами Англии и выиграли Кубок.

14 июля Маурицио Сарри сменил Конте на посту главного тренера "Челси".