Виллиан: "Мое будущее – это "Челси"

Полузащитник "Челси" Виллиан заявил о своем намерении остаться в клубе. К 28-летнему бразильцу проявляет интерес "Манчестер Юнайтед".

– Мое будущее – здесь, в "Челси", – цитирует Daily Star Виллиана.– У меня контракт действует до 2020 года, я счастлив в этой команде. Многие игроки всегда хотят выходить на поле, но я понимаю, почему я не играю так часто.

В текущем сезоне Виллиан выходил на поле в 32 матчах премьер-лиги, в которых футболист отметился 7 голами.

В пятницу "Челси" после победы в матче 37-го тура над "Вест Бромвичем" (1:0) стал чемпионом Англии.

Чемпионский Конте-кст. Почему "Челси" – лучший в Англии