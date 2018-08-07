Виллиан: "Хотел бы еще поработать с Моуринью"

Полузащитник "Челси" Виллиан признался, что хотел бы снова поработать под руководством Жозе Моуринью. При этом он не стал говорить, что перейдет в "Манчестер Юнайтед", который тренирует португалец.

– Моуринью лучший тренер, с которым я работал, – цитирует ESPN Виллиана. – У нас хорошие отношения, мы друзья. Иногда переписываемся. Он отличный тренер, мне понравилось с ним работать и я надеюсь, что поработаю с ним еще. Не знаю, было ли какое-то предложение от "МЮ". Но Моуринью часто общается с моим агентом и говорит, чтобы тот помог мне перейти в "Юнайтед". Однако я всем доволен в "Челси". Мне нравится жизнь в Лондоне. Моя семья тут приспособилась, поэтому я хочу остаться.