Виллиан: "Для меня было бы честью завершить карьеру в "Челси"

Полузащитник "Челси" Виллиан заявил, что никто из "ПСЖ" с ним никогда не связывался. Прошлым летом в СМИ появлялась информация о том, что бразилец может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Также 28-летний футболист признался, что готов играть за "синих" до конца карьеры.

- Читал в прессе некоторые заметки на тему моего перехода в "ПСЖ", но лично я никогда не получал никаких предложений от парижан, - цитирует France Football Виллиана. - Моя семья чувствует себя хорошо в Лондоне, и я люблю премьер-лигу, которая является лучшим чемпионатом в мире. Сам же я развиваюсь в команде, которая играет в привлекательный футбол, а это то, что является важным, на мой взгляд. Готов отработать свой контракт до конца, а также подписать новый. Для меня было бы честью завершить карьеру в "Челси".