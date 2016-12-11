Виллиан: "Челси" в матче с "Вест Бромвичем" важно не терять концентрацию"

Полузащитник "Челси" Виллиан ждет сложного противостояния с "Вест Бромвичем" в матче 15-го тура чемпионата Англии. Также он отметил, что ему нужно много работать, чтоб набрать форму, поскольку он пропустил несколько игр из-за смерти матери.

- Я в Англии уже три года и знаю, что каждый матч в Англии сложен, дома или на выезде – не важно, - цитирует пресс-служба клуба Виллиана. - Мы думаем, что матч с "Вест Бромвичем" будет сложным, они хорошо играют сейчас, они побеждали в последних встречах, так что нам надо быть на уровне и не терять концентрацию, если мы хотим победить.

Мне приятно слышать, что тренер считает, что я важен для команды, приятно чувствовать его поддержку и поддержку тренерского штаба. Конечно, мы все хотим играть, но это невозможно, потому что на поле могут быть только 11 человек. Мне теперь надо много работать, чтобы снова набрать форму.

Трансляция матча "Челси" - "Вест Бромвич"