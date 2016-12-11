Виллиан: "Челси" в матче с "Вест Бромвичем" важно не терять концентрацию"

Полузащитник "Челси" Виллиан ждет сложного противостояния с "Вест Бромвичем" в матче 15-го тура чемпионата Англии. Также он отметил, что ему нужно много работать, чтоб набрать форму, поскольку он пропустил несколько игр из-за смерти матери.
- Я в Англии уже три года и знаю, что каждый матч в Англии сложен, дома или на выезде – не важно, - цитирует пресс-служба клуба Виллиана. - Мы думаем, что матч с "Вест Бромвичем" будет сложным, они хорошо играют сейчас, они побеждали в последних встречах, так что нам надо быть на уровне и не терять концентрацию, если мы хотим победить.
Мне приятно слышать, что тренер считает, что я важен для команды, приятно чувствовать его поддержку и поддержку тренерского штаба. Конечно, мы все хотим играть, но это невозможно, потому что на поле могут быть только 11 человек. Мне теперь надо много работать, чтобы снова набрать форму.