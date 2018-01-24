Виллиан, Азар, Педро - в атаке "Челси" на матч с "Арсеналом"

Стали известны составы "Арсенала" и "Челси" на ответный матч 1/2 финала Кубка лиги. В атаке "синих" с первых минут появятся Виллиан, Эден Азар и Педро. В первом поединке была зафиксирована нулевая ничья.

"Арсенал": Оспина - Бельерин, Косьельни, Мустафи, Монреаль - Эль-Ненни, Джака - Уилшер, Ивоби, Езил - Ляказетт.

Запасные - Мэйси, Чемберс, Колашинац, Мэйтленд-Найлс, Рэмзи, Нельсон, Нкетиа.

"Челси": Кабальеро - Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер - Мозес, Бакайоко, Канте, Алонсо - Виллиан, Азар, Педро.

Запасные - Эдуардо, Кэйхилл, Давид Луиз, Дзаппакоста, Дринкуотер, Баркли, Батшуайи.

Матч "Арсенал" - "Челси" начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.