Вилли Кабальеро: "Хочу остаться в "Манчестер Сити"

Вратарь "Манчестер Сити" Вилли Кабальеро надеется на подписание нового контракта с "горожанами". Голкипер подчеркнул, что провел свой лучший сезон в "Сити".

Напомним, что соглашение 35-летнего аргентинца с клубом рассчитано до лета 2017 года. В этом сезоне Кабальеро провел за "Манчестер Сити" 26 матчей во всех турнирах и пропустил 26 голов.

- Мне бы хотелось поговорить с руководством клуба по окончании сезона, - приводит Goal.com слова Кабальеро. - Я хочу остаться в "Манчестер Сити". Я счастлив быть здесь. Мне удалось провести лучший сезон в составе "горожан". Сезон я начал в роли запасного, но сейчас я - номер один.