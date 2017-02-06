Вилли Кабальеро: "Это была тяжелая неделя для Браво, но он поддерживает меня"

Голкипер "Манчестер Сити" Вилли Кабальеро заявил, что одноклубник вратарь Клаудио Браво поддерживает его, несмотря на потерянное место в основном составе. Ранее сообщалось, что наставник "горожан" Хосеп Гвардьола недоволен выступлением Браво, в связи с чем и стал выпускать на поле аргентинца. 35-летний Кабальеро в текущем сезоне провел 13 матчей во всех турнирах и пропустил 11 мячей.

– Это была тяжелая неделя для Браво, но он фантастически себя ведет, – цитирует Sky Sports Кабальеро. – Он поддерживает меня, мы работаем вместе. Клаудио готов к конкуренции, он хороший игрок. Он фантастический игрок, вратарь, и мы должны уважать его, потому что он завоевал много титулов во время игры в Испании.

Во время тренировок нам дают одну и ту же информацию. Мы оба готовы играть, и у нас нет каких-то особых отношений с игроками и тренером. Я всегда ждал матчей в Кубке, а теперь готов выходить на поле в каждой встрече.