Вильфрид Бони: "Жалею, что перешел в "Стоук Сити"

Нападающий Вильфрид Бони разочарован своим переходом в "Стоук Сити". Форвард уверен в том, что беспричинно не появляется на поле. 28-летний футболист, права на которого принадлежат "Манчестер Сити", не понимает, почему ему не дают играть.

- Мне хочется знать, почему я не выхожу на поле. Я схожу с ума из-за этого, - приводит Mirror слова Бони. - Тебе говорят о том, что все в порядке, но в итоге ты не играешь. Тренер сказал, что ему нравится мое отношение к делу, но игровой практики не получаю.

В последний раз он сказал, что мне нужно быть терпеливее. Но я не выхожу на поле без причины. Жалею, что перешел в "Стоук Сити". Иногда я не понимаю, зачем сюда приехал.