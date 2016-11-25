21:07 | ФУТБОЛ — Англия

Виктор Мозес: "В "Челси" каждый понимает свою роль"

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Полузащитник "Челси" Виктор Мозес признался, что получает удовольствие от игры под руководством Антонио Конте. Нигериец отметил, что в предстоящем матче чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" его команде будет нелегко.

– Мы должны продолжать верить в себя, – цитирует официальный сайт "Челси" Мозеса. – Я получаю удовольствие от игры и хочу продолжать развиваться. Знаем, что игра с "Тоттенхэмом" будет сложной. Это сильный соперник, но нам нужно думать о себе. Мы не зря много работаем на тренировках. Каждый понимает свою роль и исполняет ее.

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