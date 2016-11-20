Виктор Мозес: "Конте дает шанс проявить себя молодежи"

Полузащитник "Челси" Виктор Мозес остался доволен игрой команды в матче чемпионата Англии с "Мидлсбро" (1:0). После этой победы "синие" возглавили турнирную таблицу премьер-лиги.

– Мы показали хороший настрой с самого начала, – цитирует ВВС Мозеса. – В первом тайме имели несколько моментов, которые должны были реализовать. После перерыва "Мидлсбро" оказывал давление, но мы крепко держались в обороне. Я был очень рад оказаться в стартовом составе. Тренер дает возможность молодежи проявить себя. В верхней части таблицы все очень плотно. Мы хотим побеждать в каждом матче. Только так можно выиграть чемпионат.