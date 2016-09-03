Виктор Аничебе: "Перешел в "Сандерленд" из-за Мойеса"

Новичок "Сандерленда" Виктор Аничебе признался, что принял предложение клуба из-за главного тренера Дэвида Мойеса. Нигериец ранее уже работал с шотландским специалистом в "Эвертоне", воспитанником которого является.

- Я очень рад оказаться в таком великом клубе, как "Сандерленд", - цитирует пресс-служба клуба Аничебе. - У меня есть много хороших друзей здесь, и все знают, что я хорошо знаком с главным тренером. Он привел меня во взрослый футбол в "Эвертоне". У меня было несколько вариантов в Англии и Европе, но Дэвид Мойес стал важным фактором в моем переходе в "Сандерленд". Он знает меня наизнанку, и я чувствую, что с ним смогу проявить себя с лучшей стороны.