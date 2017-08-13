Видео: "Халл Сити" разгромил "Бертон"

Накануне "Халл Сити" одержал первую победу в сезоне, обыграв во 2-м туре чемпионшипа "Бертон" (4:1). Эта встреча также стала первой для "тигров" в родных стенах под руководством Леонида Слуцкого.
В составе "Халла" хет-триком отметился нападающий Абель Эрнандес, а еще один гол забил полузащитник Камиль Грощицки. У гостевой команды отличился хавбек Джексон Ирвайн.
Слуцкий победил. И сразу крупно! Как это было //
Леонид Слуцкий: "Халл" играет хорошо, но все еще может сломаться" //
Трансляция матча "Халл Сити" – "Бертон Альбион"
баламошка
С численным перевесом команды Леонида особенно сильны) Это ещё со времён ГВК пошло. С децтва за Халл!!!
11:52