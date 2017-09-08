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22:29 | Футбол — Англия

Видео дня: ужасный пенальти "в космос" от Ларссона и реакция Слуцкого


Полузащитник "Халла" Себастьян Ларссон отвратительно исполнил пенальти в матче чемпион-лиги против "Дерби Каунти". Хавбек сборной Швеции при счете 0:1 взялся исполнять 11-метровый удар на 27-й минуте и послал мяч значительно выше ворот. Наставник "Халла" Леонид Слуцкий не скрывал своего разочарования от неудачи подопечного.

В интернете многие болельщики уже успели поиздеваться над Ларссоном. Многие пользователи пошутили, что мяч уже покинул пределы земной атмосферы и попал на орбиту, а некоторые "предположили", что игрок просто перепутал виды спорта и исполнил регбийный удар.

Трансляция матча "Дерби Каунти" - "Халл Сити" 

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