Видео дня: игроки "Халла" обнимаются со Слуцким

На 61-й минуте встречи 19-го тура чемпионшипа "Халл" - "Бристоль Сити" нападающий хозяев Джаррод Боуэн удвоил преимущество своей команды - 2:0. Для 20-летнего форварда это 10-й забитый мяч в 19-м матче в этом сезоне.

Свой гол Боуэн отпраздновал с главным тренером команды Леонидом Слуцким, к которому прибежали и другие игроки "Халла".