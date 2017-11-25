Видео дня: игроки "Халла" обнимаются со Слуцким

На 61-й минуте встречи 19-го тура чемпионшипа "Халл" - "Бристоль Сити" нападающий хозяев Джаррод Боуэн удвоил преимущество своей команды - 2:0. Для 20-летнего форварда это 10-й забитый мяч в 19-м матче в этом сезоне.
Свой гол Боуэн отпраздновал с главным тренером команды Леонидом Слуцким, к которому прибежали и другие игроки "Халла".
⚠️ "Халл" впереди 2:0. Сразу после гола игроки побежали к Слуцкому и отпраздновали с ним забитый мяч. Полная поддержка 👌🏼 pic.twitter.com/dV8yZivwAs– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 25 ноября 2017 г.
Askido
Это нелечится- ампутация!!
20:00
spetrov
Мдааааа...
19:51
Kidd
Дообнимались..
19:50
spetrov
И уже 2:2 к этому моменту. Лучше б после матча.
19:46