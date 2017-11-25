19:33 | Футбол — Англия

Видео дня: игроки "Халла" обнимаются со Слуцким

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На 61-й минуте встречи 19-го тура чемпионшипа "Халл" - "Бристоль Сити" нападающий хозяев Джаррод Боуэн удвоил преимущество своей команды - 2:0. Для 20-летнего форварда это 10-й забитый мяч в 19-м матче в этом сезоне.

Свой гол Боуэн отпраздновал с главным тренером команды Леонидом Слуцким, к которому прибежали и другие игроки "Халла". 

Халл Сити - Бристоль Сити

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Askido

Это нелечится- ампутация!!

20:00

spetrov

Мдааааа...

19:51

Kidd

Дообнимались..

19:50

spetrov

И уже 2:2 к этому моменту. Лучше б после матча.

19:46