Видео: чудовищный промах Алексиса Санчеса, стоивший "МЮ" победы

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес допустил грубую ошибку в первом тайме матча чемпионата Англии против "Ньюкасла" (0:1). На 56-й минуте при счете 0:0 он оказался один перед пустыми воротами, но замешкал с ударом, а когда решился пробить, защитник "сорок" подстраховал голкипера команды. Через 9 минут хавбек "Ньюкасла" Мэтт Ритчи провел единственный мяч.

Санчес перешел в "МЮ" этой зимой. По данным СМИ, он стал самым высокооплачиваемым игроком клуба с зарплатой 400 тысяч фунтов в неделю.