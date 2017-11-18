Видео: безумный гол сына экс-игрока сборной Англии в четвертом дивизионе

Полузащитник "Лутон Таун" Олли Ли забил эффектный гол в матче английской лиги 2 (четвертого по силе дивизиона) против "Кембридж Юнайтед". Сын бывшего игрока сборной Англии Роба Ли заметил, что голкипер соперника Дэвид Фордж далеко вышел из ворот и мощно пробил со своей половины поля.

Добавим, что встречу "Лутон" выиграл со счетом 7:0, причем два мяча на свой счет записал младший брат Олли Ли Эллиотт.