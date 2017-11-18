Видео: безумный гол сына экс-игрока сборной Англии в четвертом дивизионе

Полузащитник "Лутон Таун" Олли Ли забил эффектный гол в матче английской лиги 2 (четвертого по силе дивизиона) против "Кембридж Юнайтед". Сын бывшего игрока сборной Англии Роба Ли заметил, что голкипер соперника Дэвид Фордж далеко вышел из ворот и мощно пробил со своей половины поля.
Добавим, что встречу "Лутон" выиграл со счетом 7:0, причем два мяча на свой счет записал младший брат Олли Ли Эллиотт.
🔥 Гол из четвертого английского дивизиона pic.twitter.com/lZHcJW8Pkg– СЭ Футбол (@football_se) 18 ноября 2017 г.
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00:15
баламошка
Смотришь на видео из четвёртого дивизиона Англии и понимаешь, что футбола в России нет. Есть только космонавты.
23:40 18 ноября