Вице-президент "Вест Хэма": "На вертолете с президентом "Лестера" не было представителей нашего клуба"

Вице-президент "Вест Хэма" Кэррен Брэйди сообщила, что ни один представитель клуба не пострадал в результате катастрофы вертолета владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи. Сегодня команды провели очный матч в чемпионате Англии, который завершился вничью - 1:1.

- Мои мысли и молитвы вместе с "Лестером", ужасные кадры в новостях, я надеюсь, что все в порядке, - написала Брэйди в своем Твиттере. - Я могу подтвердить, что все представители "Вест Хэма" покинули стадион в безопасности.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент "Лестера" Вишай Шривадданапрабха был на борту вертолета, разбившегося возле стадиона клуба "Кинг Пауэр". Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.