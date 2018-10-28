00:11 | Футбол — Англия

Вице-президент "Вест Хэма": "На вертолете с президентом "Лестера" не было представителей нашего клуба"

Место катастрофы. Фото REUTERS., REUTERS
Место катастрофы. Фото REUTERS., REUTERS
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Вице-президент "Вест Хэма"  Кэррен Брэйди сообщила, что ни один представитель клуба не пострадал в результате катастрофы вертолета владельца "Лестера"  Вишая Шривадданапрабхи. Сегодня команды провели очный матч в чемпионате Англии, который завершился вничью - 1:1.

- Мои мысли и молитвы вместе с "Лестером", ужасные кадры в новостях, я надеюсь, что все в порядке, - написала Брэйди в своем Твиттере. - Я могу подтвердить, что все представители "Вест Хэма" покинули стадион в безопасности.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент "Лестера" Вишай Шривадданапрабха был на борту вертолета, разбившегося возле стадиона клуба "Кинг Пауэр". Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.

 

 

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