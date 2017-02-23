Вице-президент "Лестера": "Увольнение Раньери увеличит шансы "Лестера" остаться в премьер-лиге"

Вице-президент "Лестера" Айяватт Шриваддханапрабха отметил, что увольнение главного тренера команды Клаудио Раньери было вызвано осложнившейся борьбой за выживание в премьер-лиге. Исполняющими обязанности наставников команды будут Майк Стоуэлл и Крейг Шекспир.

– Это было самым трудным решением за те семь лет, что я нахожусь в клубе, – цитирует пресс-служба "лис" Шриваддханапрабха. – Но мы должны защищать клубные интересы в первую очередь, даже если они идут вразрез с личными и очень сильными чувствами.

Клаудио принес выдающиеся качества в наш клуб. Мы всегда знали, что его квалифицированная работа и невероятный опыт помогут "Лестеру". Его доброта, очарование и харизма помогли клубу популяризировать свой бренд по всему миру. Мы вечно будем благодарны ему за то, чего он помог нам достигнуть.

Мы и не ждали, что фантастические подвиги прошлого сезона будут повторены в этом. С самого начала мы ставили цель сохранения места в премьер-лиге. Но теперь мы в борьбе за свое место, и мы чувствуем, что это изменение необходимо для того, чтобы увеличить свои шансы в финальном отрезке сезона.