Вице-президент "Лестера": "Увольнение Раньери увеличит шансы команды остаться в премьер-лиге"

Вице-президент "Лестера" Айяватт Шриваддханапрабха отметил, что увольнение главного тренера команды Клаудио Раньери было вызвано осложнившейся борьбой за выживание в премьер-лиге. Исполняющими обязанности наставников команды будут Майк Стоуэлл и Крейг Шекспир.

– Это было самым трудным решением за почти семь лет, что мы в клубе, – цитирует пресс-служба "лис" Шриваддханапрабха. - Но мы должны в первую очередь думать о долгосрочных клубных интересах, пусть это может идти вразрез с личными чувствами, даже очень сильными.

Клаудио принес выдающиеся качества в наш клуб. Мы всегда знали, что его квалифицированная работа и богатый опыт помогут "Лестеру". Его доброта, очарование и харизма помогли клубу популяризировать его имя по всему миру. Мы вечно будем благодарны ему за то, чего он помог нам достичь.

Мы и не ждали, что фантастические подвиги прошлого сезона будут повторены в этом. С самого начала мы ставили цель сохранения места в премьер-лиге. Но теперь мы столкнулись именно с этой задачей борьбы за спасение, и чувствуем, что это изменение необходимо для того, чтобы увеличить свои шансы на финальном отрезке сезона из 13 оставшихся игр.