20:02 | ФУТБОЛ — Англия

Вице-президент "Лестера" опроверг информацию о том, что игроки попросили уволить Раньери

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Вице-президент "Лестера" Айяватт Шриваддханапрабха опроверг информацию о том, что игроки попросили руководство клуба отправить в отставку бывшего главного тренера "лис" Клаудио Раньери.

Итальянский специалист был уволен с занимаемой должности после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2). В команде он работал с 2015 года. В прошлом сезоне Раньери привел клуб к первому чемпионству в его 133-летней истории.

- Не может быть, чтобы игроки пришли к владельцам "Лестера" и попросили уволить тренера, - приводит Goal.com слова Шриваддханапрабха. - Как руководителю мне кажется, что неправильно, если сотрудники или директор обращаются с такими просьбами. В СМИ говорят об этом, потому что больше не о чем.

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