Ветераны "Лестера" выразили желание вновь поработать с Пирсоном

Несколько игроков "Лестера" обратились к руководителям команды с просьбой вновь назначить главным тренером Найджела Пирсона, утверждает Daily Mail. Специалист тренировал "лис" с 2011 по 2015 год. Два года назад 53-летний англичанин был уволен со своего поста, после чего команду принял Клаудио Раньери, который в первый же сезон привел коллектив к чемпионскому титулу.

Ранее сообщалось, что после увольнения итальянского специалиста на вакантный пост претендуют Роберто Манчини, Гус Хиддинк и Витор Перейра.

Конец сказки. "Лестер" уволил Раньер //

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Решение об увольнении Раньери было принято до матча с "Севильей"