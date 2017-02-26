09:47 | ФУТБОЛ — Англия

Ветераны "Лестера" выразили желание вновь поработать с Пирсоном

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Несколько игроков "Лестера" обратились к руководителям команды с просьбой вновь назначить главным тренером Найджела Пирсона, утверждает Daily Mail. Специалист тренировал "лис" с 2011 по 2015 год. Два года назад 53-летний англичанин был уволен со своего поста, после чего команду принял Клаудио Раньери, который в первый же сезон привел коллектив к чемпионскому титулу.

Ранее сообщалось, что после увольнения итальянского специалиста на вакантный пост претендуют Роберто Манчини, Гус Хиддинк и Витор Перейра.

Конец сказки. "Лестер" уволил Раньер //
СМИ: Варди и Шмейхель были в числе игроков, которые настаивали на отставке Раньери //
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Решение об увольнении Раньери было принято до матча с "Севильей"

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