"Вест Хэм" ждет разрешения УЕФА, чтобы подписать Эвра

"Вест Хэм" подпишет контракт с французским защитником Патрисом Эвра, когда получит соответствующие разрешения от УЕФА и Футбольной ассоциации Англии, сообщает Daily Star.

Напомним, что Эвра стал свободным агентом из-за инцидента перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Марсель" – "Витория Гимарайнш"​ (0:1). Поклонник французского клуба оскорбил футболиста, после чего получил удар ногой по лицу. УЕФА отстранил Эвра от участия в еврокубках до 30 июня 2018 года, а "Марсель" расторг контракт с игроком.

Вчера пятикратный чемпион Англии в составе "МЮ" был замечен на тренировке "молотобойцев".