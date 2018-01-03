"Вест Хэм" вырвал победу над "Вест Бромвичем" благодаря голу Кэрролла

"Вест Хэм" одержал полевую победу над "Вест Бромвичем" (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии. По ходу встречи хозяева поля проигрывали 0:1 и смогли набрать три очка благодаря голу Энди Кэрролла на последних минутах матча.

В другой встрече "Кристал Пэлас" победил "Саутгемптон" (2:1) и поднялся на 14-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии

22-й тур

"Саутгемптон" – "Кристал Пэлас" – 1:2 (1:0)

Голы: Лонг, 17 (1:0). Макартур, 69 (1:1). Миливоевич, 80 (1:2).

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Йосида, Стивенс, Пье, Ромеу, Уорд-Проуз (Дэйвис, 70), Хейбьерг (Габбьядини, 75), Буфаль, Лонг, Тадич (Редмонд, 80).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, Келли, Шлупп (Сако, 64), Кабай (ван Анхолт, 46), Макартур, Миливоевич, Фосу-Менса, Бентеке, Таунсенд, Заа.

Предупреждение: Фосу-Менса, 56.

Судья: Аттуэлл.

2 января. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.

"Вест Хэм" – "Вест Бромвич" – 2:1 (0:1)

Голы: Макклин, 30 (0:1). Кэрролл, 59 (1:1). Кэрролл, 90+4 (2:1).

"Вест Хэм": Адриан, Сабалета, Огбонна, Рид, Масуаку (Эрнандес, 73), Крессуэлл (Райс, 77), Куяте, Обианг (Нобл, 46), Ланцини, Кэрролл, Арнаутович.

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Гиббс, Доусон, Хегази, Крыховяк, Якоб (Бэрри, 83), Ливермор (Робсон-Кану, 65), Родригес (Берк, 71), Рондон, Макклин.

Предупреждения: Ланцини, 6. Масуаку, 44. Кэрролл, 61. Якоб, 74. Крыховяк, 90+6.

Судья: Джоунс.

2 января. Лондон. Стадион London Stadium.