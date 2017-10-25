"Вест Хэм" выбил "Тоттенхэм" из Кубка лиги, уступая в счете 0:2

"Вест Хэм" на выезде обыграл "Тоттенхэм" (3:2) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. К 37-й минуте встречи "шпоры" вели со счетом 2:0 благодаря мячам Муссы Сиссоко и Деле Алли, но не смогли удержать преимущество.

Во второй половине встречи "молотобойцы", которых возглавляет бывший главный тренер "Локомотива" Славен Билич, забили в ворота соперника три безответных мяча. Дублем отметился Андре Айю, решающий гол на счету Анджело Огбонны.

Кубок английской лиги

1/8 финала

"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" - 2:3 (2:0)

Голы: Сиссоко, 6 (1:0). Алли, 37 (2:0). Айю, 55 (2:1). Айю, 60 (2:2). Огбонна, 70 (2:3).

25 октября. Лондон. Стадион "Уэмбли".