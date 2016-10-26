"Вест Хэм" выбил "Челси" из Кубка лиги

"Челси" в гостях проиграл "Вест Хэму" в матче 1/8 финала Кубка лиги – 1:2. "Синие" уступали со счетом 0:2, в конце игры Гэри Кэйхилл отыграл один мяч, но на большее подопечных Антонио Конте не хватило.

В другом матче "Саутгемптон" дома обыграл "Сандерленд" со счетом 1:0.

Кубок лиги

1/8 финала

"Вест Хэм Юнайтед" - "Челси" - 2:1 (1:0)

Голы: Куяте, 11 (1:0). Фернандес, 50 (2:0). Кэйхилл, 90+4 (2:1).

"Вест Хэм": Рэндолф, Огбонна, Рид, Крессуэлл, Пайет, Нобл, Куяте, Антонио (Дзадза, 82), Обианг, Ланцини (Айю, 78), Фернандес (Фегули, 66).

"Челси": Бегович, Терри, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Эйна (Педро, 67), Виллиан, Оскар, Чалоба (Азар, 63), Канте, Батшуайи (Диегу Коста, 54).

Предупреждения: Нобл, 64. Рид, 76. Куяте, 90+4.

Судья: Поусон (Англия).

26 октября. Лондон. Стадион London Stadium.

"Саутгемптон" - "Сандерленд" - 1:0 (0:0)

Гол: Буфаль, 66.

"Саутгемптон": Маккарти, Йосида, Жозе Фонти, Стивенс, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Рид (Класи, 82), Исгроув (Редмонд, 72), Буфаль, Родригес (Оломола, 26), Маккуин.

"Сандерленд": Пикфорд, ван Анхолт, Коне, Джонс, Джилободжи, Макнэйр (Пинар, 87), Родуэлл, Хазри (Дефо, 72), Ндонг, Аничебе, Уотмор (Гуч, 87).

Предупреждения: Хазри, 45+2. Оломола, 61. Джонс, 64. Ндонг, 90+4.

Судья: Кавана (Англия).

26 октября. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.