"Вест Хэм", "Вест Бромвич" и "Кристал Пэлас" претендуют на голкипера "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" зимой может продать голкипера Сэма Джонстона, который сейчас на правах аренды выступает за "Астон Виллу". Как утверждает Daily Mail, на 24-летнего вратаря претендуют "Вест Хэм", "Вест Бромвич" и "Кристал Пэлас". Сумма трансфера оценивается в 5 миллионов фунтов стерлингов.

Также отмечается, что "Астон Вилла" хотела бы выкупить права на англичанина, но для этого ей надо продать кого-то из игроков.

В текущем сезоне Джонстон сыграл в 22 матчах и пропустил 20 мячей при 9 встречах без пропущенных мячей.