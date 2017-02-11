"Вест Хэм" упустил победу над "Вест Бромвичем"

"Вест Хэм" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Вест Бромвичем" – 2:2. Отметим, что гости смогли отыграться на четвертой компенсированной минуте второго тайма.

В других встречах "Мидлсбро" и "Эвертон" голов не забили, "Стоук Сити" обыграл "Кристал Пэлас".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

25-й тур

"Мидлсбро" - "Эвертон" - 0:0

"Мидлсбро": Виктор Вальдес, Фабиу да Силва, Эспиноса, Чемберс, Гибсон, Форшоу (Гедиура, 59), де Рон, Клейтон, Траоре, Стуани (Рамирес, 67), Негредо (Гестед, 82).

"Эвертон": Хоэль Роблес, Бэйнс, Уильямс, Коулман, Мори, Шнейдерлен, Гуйе (Валенсия, 62), Баркли (Бэрри, 87), Дэйвис, Лукаку, Лукман (Леннон, 73).

Предупреждения: Клейтон, 63. Рамирес, 86.

Судья: Дин.

11 февраля. Мидлсбро. Riverside Stadium.

"Вест Хэм" - "Вест Бромвич" - 2:2 (0:1)

Голы: Шадли, 6 (0:1). Фегули, 63 (1:1). Ланцини, 86 (2:1). Маколи, 90+4 (2:2).

"Вест Хэм": Рэндолф, Рид, Жозе Фонти, Крессуэлл (Кальери, 47), Нобл, Фегули (Коллинс, 90+2), Снодграсс (Фернандес, 88), Куяте, Антонио, Обианг, Ланцини.

"Вест Бромвич": Фостер, Маколи, Ньом, Доусон, Флетчер, Моррисон (Якоб, 79), Брант, Ливермор, Шадли (Эванс, 53), Филлипс (Робсон-Кану, 67), Рондон.

Предупреждения: Обианг, 60. Рондон, 73. Рид, 85. Брант, 88.

Судья: Оливер.

11 февраля. Лондон. London Stadium.

"Стоук Сити" - "Кристал Пэлас" - 1:0 (0:0)

Гол: Аллен, 67 (1:0).

"Стоук Сити": Грант, Бардсли (Джонсон, 58), Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди, Адам (Афеллай, 79), Уилан, Аллен, Собхи (Диуф, 82), Крауч, Арнаутович.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Дилейни, Макартур (Реми, 87), Таунсенд, Заа (Шлупп, 69), Панчеон (Кабай, 77), Миливоевич, Бентеке.

Предупреждения: Дилейни, 16. Заа, 41. Панчеон, 42. Шоукросс, 53.

Судья: Аткинсон.

11 февраля. Стоук-он-Трент. Bet365 Stadium.