"Вест Хэм" расследует слова директора по трансферам на предмет расизма

Руководство "Вест Хэма" инициировало расследование в отношении высказывания трансферного директора клуба Тони Генри. Ранее он заявил о том, что лондонцы не хотят подписывать африканских футболистов, потому что они плохо осваиваются в Англии.

– На данный момент мы не хотим покупать африканцев и в этом нет расизма. Я хочу сказать, что у них бывают проблемы с дисциплиной, – приводит Daily Mail слова Генри. – Они поднимают скандал, если не попадают в состав.

Также я подумал, что "Вест Хэму" не нужны и россияне. Они плохо осваиваются в Англии, как и итальянцы. Но в этом нет никакой дискриминации.

Ранее сообщалось о том, что во время зимнего трансферного окна состав "Вест Хэма" может пополнить нападающий "Краснодара" Федор Смолов.