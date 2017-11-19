"Вест Хэм" проиграли "Уотфорду" в первом матче под руководством Мойеса

"Уотфорд" на своем поле переиграл "Вест Хэм" в матче 12-го тура чемпионата Англии. Это первая победа для подопечных Марку Силвы после серии из трех поражений.

Отметим, что это был первый матч для "Вест Хэма" под руководством Дэвида Мойеса, который сменил Славена Билича.

В турнирной таблице "Вест Хэм" идет на 18-м месте, а в "Уотфорд" - на 8-м.

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12-й тур

"Уотфорд" - "Вест Хэм" - 2:0 (1:0)

Голы: Хьюз, 11 (1:0). Ришарлисон, 64 (2:0).

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Бритос, Зегелар, Кико Фемения (Холевас, 86), Кабаселе, Клеверли, Дукуре, Хьюз (Перейра, 84), Грэй (Каррильо, 90+7), Ришарлисон.

"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Огбонна, Рид, Крессуэлл, Нобл, Куяте, Обианг, Ланцини, Кэрролл (Сако, 65), Арнаутович (Масуаку, 74).

Предупреждения: Кэрролл, 28. Бритос, 29. Арнаутович, 35. Обианг, 41. Нобл, 83.

Судья: Марринер.

19 ноября. Уотфорд. Стадион "Викаридж Роуд".