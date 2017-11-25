"Вест Хэм" продлил серию без побед до 6 игр, сыграв вничью с "Лестером"

"Лестер" сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче 13-го тура чемпионата Англии. Лондонский клуб не может победить в премьер-лиге уже на протяжении шести игр кряду, "Лисы" во второй раз за последние три матча сыграли вничью.

В составе гостей счет открыл Марк Олбрайтон, в конце первого тайма отличился полузащитник лондонцев Шейку Куяте.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

13-й тур

"Вест Хэм" – "Лестер" – 1:1 (1:1)

Голы: Олбрайтон, 8 (0:1). Куяте, 45 (1:1).

"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Огбонна, Рид, Масуаку (Сако, 90+4), Крессуэлл, Куяте, Обианг, Ланцини, Кэрролл, Арнаутович (Айю, 69).

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Симпсон, Морган, Магуайр, Иборра, Олбрайтон, Ндиди, Варди, Махрез (Чилвелл, 70), Грэй (Слимани, 90+2).

Предупреждения: Айю, 79. Грэй, 79.

Судья: Аткинсон (Англия).

24 ноября. Лондон. Стадион London Stadium.