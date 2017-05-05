"Вест Хэм" прервал победную серию "Тоттенхэма"

Матч 36-го тура чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом" завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол в игре на 65-й минуте забил полузащитник Мануэль Ланцини. Это поражение стало для команды Маурисио Покеттино первым за девять победных поединков.

После 35 матчей "шпоры" отстают от лидирующего "Челси" на четыре очка, при этом у команды Антонио Конте матч в запасе. "Вест Хэм" же занимает девятую строчку в турнирной таблице после 36 проведенных встреч.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

36-й тур

"Вест Хэм" – "Тоттенхэм" – 1:0 (0:0)

Гол: Ланцини, 65 (1:0).

"Вест Хэм": Адриан, Коллинс, Рид, Жозе Фонти, Бирам, Крессуэлл, Нобл, Айю (Снодграсс, 84), Куяте, Ланцини (Фернандес, 90+3), Кальери (Флетчер, 89).

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген (Дембеле, 67), Алдервейрелд, Уокер (Триппьер, 80), Дэйвис, Ваньяма (Янссен, 73), Эриксен, Дайер, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

Предупреждения: Уокер, 12. Нобл, 16. Рид, 39. Ланцини, 68. Бирам, 71. Триппьер, 90+4.

Судья: Тэйлор.

5 мая. Лондон. Стадион London Stadium.