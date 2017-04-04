"Вест Хэм" предложит Антонио новый контракт с зарплатой в 65 тысяч фунтов стерлингов в неделю

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич подтвердил информацию о том, что клуб планирует продлить контракт с полузащитником Майклом Антонио. Ранее сообщалось, что лондонцы предложили хавбеку зарплату 65 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

– Майкл хочет остаться, – цитирует The Sun Билича. – Несмотря на то, что у него долгосрочный контракт, клуб хочет поощрить Антонио за его игру. В ближайшее время будет приготовлен новый контракт для футболиста.

Отметим, что сумма выкупа 27-летнего игрока по новому контракту составит 20 миллионов фунтов стерлингов.