"Вест Хэм" пожизненно запретит участвовавшим в драке фанатам посещать стадион

"Вест Хэм" намерен жестко наказать болельщиков, которые участвовали в драке во время матча 4-го тура премьер-лиги с "Уотфордом" (2:4). Фанаты таким образом выразили недовольство поражением команды.

– Мы находимся в контакте с компетентными органами и обсудим эти инциденты, – говорится в заявлении на официальном сайте "Вест Хэма". – Такое поведение не имеет ничего общего с футболом. "Вест Хэм" неустанно работает, чтобы искоренить подобные вещи. Участники инцидента будут отстранены от посещения стадиона пожизненно.