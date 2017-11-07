"Вест Хэм" подтвердил назначение Мойеса

Новым главным тренером "Вест Хэма" стал Дэвид Мойес, информирует пресс-служба лондонцев. О деталях соглашения не сообщается. На этой должности 54-летний шотландец сменил Славена Билича, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

На данный момент "молотобойцы" занимают 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 9 очков. Напомним, что последним местом работы Мойеса был "Сандерленд".

West Ham United can confirm the appointment of David Moyes as the Club’s manager. pic.twitter.com/AIOWnHWn27 – West Ham United (@WestHamUtd) 7 ноября 2017 г.

Без Славена. "Вест Хэм" уволил бывшего тренера "Локомотива"