11:40 | Футбол — Англия

"Вест Хэм" подтвердил назначение Мойеса


Новым главным тренером "Вест Хэма" стал Дэвид Мойес, информирует пресс-служба лондонцев. О деталях соглашения не сообщается. На этой должности 54-летний шотландец сменил Славена Билича, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

На данный момент "молотобойцы" занимают 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 9 очков. Напомним, что последним местом работы Мойеса был "Сандерленд".

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