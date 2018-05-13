"Вест Хэм" победил "Эвертон", "Борнмут" обыграл "Бернли"

"Вест Хэм" в матче 38-го тура чемпионата Англии победил "Эвертон" со счетом 3:1. В составе гостей единственный мяч забил бывший нападающий "Локомотива" Умар Ньясс. Дубль оформил Мануэль Ланцини.

Эвертон" занял восьмое место в турнирной таблице. "Вест Хэм" стал 13-м.

В другом матче тура "Борнмут" победил "Бернли" со счетом 2:1. Победный гол забил Каллум Уилсон.

"Бернли" занял седьмое место и будет играть в квалификации Лиги Европы. "Борнмут" занял 12-е место.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

38-й тур

"Вест Хэм" - "Эвертон" - 3:1 (1:0)

Голы: Ланцини, 39 (1:0). Арнаутович, 63 (2:0). Ньясс, 74 (2:1). Ланцини, 82 (3:1).

"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Сабалета, Огбонна, Масуаку (Фернандес, 21), Крессуэлл (Коллинс, 88), Нобл, Куяте, Жоау Мариу, Ланцини (Обианг, 86), Райс, Арнаутович.

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Коулман, Кин, Мори (Классен, 46), Шнейдерлен, Гуйе, Дэйвис (Боласье, 83), Дженк (Уолкотт, 61), Ньясс.

Предупреждение: Мори, 16.

Судья: Скотт (Англия).

13 мая. Лондон. Стадион "London Stadium".

"Бернли" - "Борнмут" - 1:2 (1:0)

Голы: Вуд, 39 (1:0). Кинг, 74 (1:1). Уилсон, 90+3 (1:2).

"Бернли": Поуп, Уорд, Лонг, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик, Леннон (Макнейл, 90+4), Вуд (Воукс, 61), Гвюдмундссон (Уэллс, 80).

"Борнмут": Бегович, Аке, Дэниэлс, Кук, Мингс (Дефо, 66), Сермен, Хайндман (Гослинг, 59), Кинг, Айб, Фрэйзер, Муссе (Уилсон, 59).

Судья: Тирни (Англия).

13 мая. Бернли. Стадион "Turf Moor".