"Вест Хэм" победил "Эвертон", "Борнмут" обыграл "Бернли"

"Вест Хэм" в матче 38-го тура чемпионата Англии победил "Эвертон" со счетом 3:1. В составе гостей единственный мяч забил бывший нападающий "Локомотива" Умар Ньясс. Дубль оформил Мануэль Ланцини.
Эвертон" занял восьмое место в турнирной таблице. "Вест Хэм" стал 13-м.
В другом матче тура "Борнмут" победил "Бернли" со счетом 2:1. Победный гол забил Каллум Уилсон.
"Бернли" занял седьмое место и будет играть в квалификации Лиги Европы. "Борнмут" занял 12-е место.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
38-й тур
"Вест Хэм" - "Эвертон" - 3:1 (1:0)
Голы: Ланцини, 39 (1:0). Арнаутович, 63 (2:0). Ньясс, 74 (2:1). Ланцини, 82 (3:1).
"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Сабалета, Огбонна, Масуаку (Фернандес, 21), Крессуэлл (Коллинс, 88), Нобл, Куяте, Жоау Мариу, Ланцини (Обианг, 86), Райс, Арнаутович.
"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Коулман, Кин, Мори (Классен, 46), Шнейдерлен, Гуйе, Дэйвис (Боласье, 83), Дженк (Уолкотт, 61), Ньясс.
Предупреждение: Мори, 16.
Судья: Скотт (Англия).
13 мая. Лондон. Стадион "London Stadium".
"Бернли" - "Борнмут" - 1:2 (1:0)
Голы: Вуд, 39 (1:0). Кинг, 74 (1:1). Уилсон, 90+3 (1:2).
"Бернли": Поуп, Уорд, Лонг, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик, Леннон (Макнейл, 90+4), Вуд (Воукс, 61), Гвюдмундссон (Уэллс, 80).
"Борнмут": Бегович, Аке, Дэниэлс, Кук, Мингс (Дефо, 66), Сермен, Хайндман (Гослинг, 59), Кинг, Айб, Фрэйзер, Муссе (Уилсон, 59).
Судья: Тирни (Англия).
13 мая. Бернли. Стадион "Turf Moor".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/