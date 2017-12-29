"Вест Хэм" планирует приобрести Джо Аллена

"Вест Хэм" намерен приобрести полузащитника "Стоук Сити" Джо Аллена, сообщает Mirror. В услугах 27-летнего валлийца заинтересован лично главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес.

Футболист привлек внимание лондонского клуба из-за своей универсальности: он может сыграть как в опорной зоне, так и ближе к атаке. Также на него претендует "Суонси", за который он выступал с 2007 по 2012 год, "лебеди" видят в полузащитнике замену перешедшему в "Эвертон" Гильфи Сугурдссону.

Напомним, Аллен стал игроком "Стоука" летом 2016 года, за трансфер валлийца "гончары" заплатили "Ливерпулю" 13 миллионов евро.