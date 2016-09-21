08:56 | ФУТБОЛ — Англия

"Вест Хэм" отклонил предложения "Реала" и "ПСЖ" по Пайету

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"Вест Хэм" не намерен расставаться с лидером команды Димитри Пайетом. Как сообщает Squawka, клуб отклонил предложения "Реала" и "ПСЖ" по приобретению хавбека следующим летом. Пайет стал одним из лидеров сборной Франции на Euro-2016, отметившись 3 голами в 7 матчах. В текущем сезоне он принял участие в трех матчах чемпионата Англии.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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valderoma

Такое впечатление, что для человека, писавшего заголовок этой новости, русский язык не родной.

09:19

npv1972

отказал предложение? никто в школу не ходил в газетке?

09:07

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