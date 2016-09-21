"Вест Хэм" отклонил предложения "Реала" и "ПСЖ" по Пайету

"Вест Хэм" не намерен расставаться с лидером команды Димитри Пайетом. Как сообщает Squawka, клуб отклонил предложения "Реала" и "ПСЖ" по приобретению хавбека следующим летом. Пайет стал одним из лидеров сборной Франции на Euro-2016, отметившись 3 голами в 7 матчах. В текущем сезоне он принял участие в трех матчах чемпионата Англии.