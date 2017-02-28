"Вест Хэм" отказался продавать Кэрролла китайским командам

Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл зимой трижды получал предложения о переходе в чемпионат Китая, информирует Sky Sports. В услугах 28-летнего футболиста были заинтересованы "Тяньцзинь Цюаньцзянь", "Хэбэй Фортун" и "Шаньдун Лунэн", но лондонцы отклонили все предложения клубов из Поднебесной по игроку.

В текущем сезоне Кэрролл провел во всех турнирах 16 матчей, забив 6 голов.