15:50 | ФУТБОЛ — Англия

"Вест Хэм" отказался продавать Кэрролла китайским командам

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Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл зимой трижды получал предложения о переходе в чемпионат Китая, информирует Sky Sports. В услугах 28-летнего футболиста были заинтересованы "Тяньцзинь Цюаньцзянь", "Хэбэй Фортун" и "Шаньдун Лунэн", но лондонцы отклонили все предложения клубов из Поднебесной по игроку.

В текущем сезоне Кэрролл провел во всех турнирах 16 матчей, забив 6 голов.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Похоже, руководство "молотобойцев" таки ПОГОРЯЧИЛОСЬ. Статистика Кэролла отнюдь НЕ СУПЕРСКАЯ, если сравнить с тем же Пукаку из "Эвертона".

16:04

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