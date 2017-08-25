"Вест Хэм" отказался платить 45 миллионов евро за Виллиама Карвалью

"Вест Хэм" отказался подписывать полузащитника "Спортинга" Виллиама Карвалью. Как сообщает Sky Sports, лондонцы договорились с футболистом по сделке, однако не нашли общего языка со "Спортингом".

По данным источника, лиссабонцы просили за Карвалью 45 миллионов евро, но "Вест Хэм" не был готов платить такую сумму. К тому же хавбек пропустил последние три недели тренировок.