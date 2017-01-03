17:25 | ФУТБОЛ — Англия

"Вест Хэм" оспорит удаление Фегули в матче с "МЮ"

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"Вест Хэм" подаст апелляцию на красную карточку защитнику Софьяну Фегули в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:2), сообщает BBC. Футболист был удален на 15-й минуте за фол на Филе Джоунсе. После игры наставник лондонцев Славен Билич раскритиковал решение арбитра. 

Если апелляция не будет удовлетворена, Фегули грозит трехматчевая дисквалификация, из-за которой он пропустит игру Кубка Англии против "Манчестер Сити" и матчи премьер-лиги против "Кристал Пэлас" и "Мидлсбро".

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Материалы REN-TV

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