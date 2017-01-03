"Вест Хэм" оспорит удаление Фегули в матче с "МЮ"

"Вест Хэм" подаст апелляцию на красную карточку защитнику Софьяну Фегули в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:2), сообщает BBC. Футболист был удален на 15-й минуте за фол на Филе Джоунсе. После игры наставник лондонцев Славен Билич раскритиковал решение арбитра.

Если апелляция не будет удовлетворена, Фегули грозит трехматчевая дисквалификация, из-за которой он пропустит игру Кубка Англии против "Манчестер Сити" и матчи премьер-лиги против "Кристал Пэлас" и "Мидлсбро".