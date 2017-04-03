"Вест Хэм" опроверг слухи об отставке Билича

"Вест Хэм" на официальном сайте выступил с заявлением по поводу слухов о возможном уходе из команды главного тренера Славена Билича. Руководство английского клуба заверило фанатов, что на 100 процентов поддерживает тренерский штаб хорватского специалиста. После 30 туров "молотобойцы" занимают 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

Заявление, опубликованное вчера, выглядит следующим образом:

Чтобы раз и навсегда прекратить спекуляции, руководства "Вест Хэма" считает необходимым сообщить, что у нас есть 100-процентная вера в способности Славена Билича, как главного тренера "Вест Хэма". Несмотря на противоположенное мнение, позиция наставника команды не находится под угрозой. Правление знает, что Славен и его тренерский штаб имеют полную поддержку игроков и подавляющего большинства фанатов. Они смогут вывести "Вест Хэм" из сложившейся трудной ситуации. Мы хотим призвать всех сторонников объединиться в поддержке тренера, его штаба и команды в важных матчах.