"Вест Хэм" одержал вторую победу в сезоне, победив "Сандерленд"

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на своем поле одолел "Сандерленд" – 1:0. Единственный гол на счету Уинстона Рида, причем забит он был на четвертой добавленной минуте. Для "молотобойцев" эта победа стала второй подряд и в нынешнем сезоне вообще. Лондонцы поднялись на 15-ю строчку в турнирной таблице. "Сандерленд", по-прежнему не одержавший ни одной победы в премьер-лиге, идет последним.

В другом поединке "Эвертон" на выезде уступил "Бернли" – 0:1. Автором решающего гола стал Скотт Арфилд. Его команда поднялась на 14-ю позицию. "Эвертон" занимает шестую строчку.

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9-й тур

"Вест Хэм" – "Сандерленд" – 1:0 (0:0)

Гол: Рид, 90+4.

"Вест Хэм": Адриан, Огбонна, Рид, Пайет, Нобл, Куяте, Антонио (Фегули, 63), Обианг, Ланцини (Флетчер, 84), Фернандес, Дзадза (Кальери, 69).

"Сандерленд": Пикфорд, О`Ши, ван Анхолт, Коне, Манкильо, Пинар (Макнэйр, 80), Родуэлл, Хазри (Джонс, 86), Ндонг, Дефо, Уотмор (Гуч, 75).

Предупреждения: Родуэлл, 26. Ндонг, 27. Фернандес, 31. Пинар, 40. Рид, 68. Хазри, 83. Джонс, 90.

Судья: Мэдли.

22 октября. Лондон. Стадион London Stadium.

"Бернли" – "Эвертон" – 2:1 (1:0)

Голы: Воукс, 39 (1:0). Боласье, 58 (1:1). Арфилд, 90 (2:1).

"Бернли": Хитон, Ми, Уорд (Флэнаган, 83), Лоутон, Кин, Арфилд, Мэрни, Кайтли (Тарковски, 74), Хендрик, Воукс (Бэмфорд, 89), Гвюдмундссон.

"Эвертон": Стекеленбург, Ягелка (Валенсия, 90+1), Уильямс, Коулман, Овьедо, Миральяс (Деулофеу, 76), Бэрри, Гуйе (Клеверли, 83), Баркли, Лукаку, Боласье.

Предупреждения: Арфилд, 18. Гуйе, 26. Хендрик, 35. Коулман, 45. Бэрри, 90+2.

Судья: Джоунс.

22 октября. Бернли. Стадион Turf Moor.