"Вест Хэм" обыграл "Фулхэм", одержав четвертую победу подряд

"Вест Хэм" победил "Фулхэм" в матче 17-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились полузащитники Роберт Снодграсс и Майкл Антонио.

"Вест Хэм" набрал 24 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице. "Фулхэм" с 9 баллами располагается на последней строчке.

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17-й тур

"Фулхэм" - "Вест Хэм Юнайтед" - 0:2 (0:2)

Голы: Снодграсс, 17 (0:1). Антонио, 29 (0:2).

"Фулхэм": Рико, Одуа, Рим (Кристи, 46), Чемберс, Моусон, Брайан, Кэрни, Сери (Йохансен, 61), Шюррле (Кебано, 76), Митрович, Камара.

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Сабалета, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Райс, Нобл (Обианг, 62), Эрнандес (Кэрролл, 73), Снодграсс, Антонио (Диангана, 85), Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Нобл, 39. Сери, 41. Йохансен, 90.

Судья: Дин.

15 декабря. Лондон. Стадион "Craven Cottage".

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