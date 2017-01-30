16:38 | ФУТБОЛ — Англия

"Вест Хэм" обменяет болельщикам футболки Пайета

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После трансфера полузащитника Димитри Пайета в "Марсель" директор "Вест Хэма" Карен Брэйди в своем твиттере заявила, что клуб готов обменять болельщикам футболки с фамилией французского игрока. Один из болельщиков лондонцев пожаловался в твиттере Брэйди, что он потратил 70 евро на футболку игрока.

В ближайшее время "Вест Хэм" начнет акцию, по которой фанаты "молотобойцев" могут обменять футболку Пайета на другую всего за 30 евро. В воскресенье "Марсель" объявил о приобретении полузащитника за 30 миллионов евро. Пайет отказывался выступать за клуб и готов был нанести себе травму, если его не продадут. В текущем сезоне чемпионата Англии он провел 18 матчей, забил 2 мяча и отдал 9 голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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zenitoman

очепятка 2000руб.

16:56

zenitoman

Обменять за 30 евро (примерно 20000руб)? Вот это честный маркетинг клуба, отлюбили болел))))))) ахах

16:56

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