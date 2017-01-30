"Вест Хэм" обменяет болельщикам футболки Пайета

После трансфера полузащитника Димитри Пайета в "Марсель" директор "Вест Хэма" Карен Брэйди в своем твиттере заявила, что клуб готов обменять болельщикам футболки с фамилией французского игрока. Один из болельщиков лондонцев пожаловался в твиттере Брэйди, что он потратил 70 евро на футболку игрока.

В ближайшее время "Вест Хэм" начнет акцию, по которой фанаты "молотобойцев" могут обменять футболку Пайета на другую всего за 30 евро. В воскресенье "Марсель" объявил о приобретении полузащитника за 30 миллионов евро. Пайет отказывался выступать за клуб и готов был нанести себе травму, если его не продадут. В текущем сезоне чемпионата Англии он провел 18 матчей, забил 2 мяча и отдал 9 голевых передач.