"Вест Хэм" не рассматривает вариант с приглашением Харта

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич выразил восхищение голкипером "Манчестер Сити" Джо Хартом, выступающим на правах аренды за "Торино". Тем не менее, хорватский специалист отметил, что клуб не планирует приобретать еще одного вратаря. В этом месяце в СМИ появилась информация об интересе "молотобойцев" к Харту.

- Я высоко оцениваю способности Джо Харта, - цитирует Sky Sports Билича. - Считаю его великим вратарем и персоной. Однако, если и есть позиция, которую я даже не думал усиливать, так это вратарская. У "Вест Хэма" есть два сильных голкипера.