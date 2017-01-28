09:05 | ФУТБОЛ — Англия

"Вест Хэм" не хочет отпускать Пайета в "Марсель" за 25 миллионов фунтов

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"Марсель" и "Вест Хэм" продолжают переговоры о переходе полузащитника Димитри Пайета, сообщает Sky Sports. Лондонский клуб рассчитывает выручить за француза не менее 30 миллионов фунтов стерлингов. "Марсель" готов предложить за 29-летнего хавбека 25 миллионов фунтов стерлингов. Сделка может состояться в ближайшее время. В этом сезоне Пайет провел в составе команды Славена Билича 22 матча, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

"Коренной француз" оборзел и не хочет выполнять ДЕЙСТВУЮЩИЙ и им же ПРОДЛЁННЫЙ контракт!!!!!!! СУД, НЕУСТОЙКА и НА УЛИЦУ!!!! Этот "товар" сейчас принадлежит "Вест Хэму" и этот клуб вправе устанавливать на СВОЙ "товар" СВОЮ ЦЕНУ.

13:55

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ