"Вест Хэм" может провести оставшиеся домашние матчи сезона без зрителей

"Вест Хэму" грозит проведение всех оставшихся домашних матчей сезона-2017/18 при пустых трибунах, сообщает Sky Sports. Причиной стало поведение болельщиков в игре с "Бернли" 10 марта (0:3). На поле выбегали зрители, причем один из них успел схватить угловой флажок, а еще одного повалил на поле капитан команды Марк Нобл. Другая часть атаковала VIP-ложу, оскорбляя владельцев клуба.

Если комиссия Футбольной ассоциации Англии признает "Вест Хэм" виновным в необеспечении безопасности, клубу грозит наказание вплоть до проведения игр сезона без зрителей.

В чемпионате Англии "Вест Хэму" осталось провести дома игры с "Манчестер Юнайтед", "Саутгемптоном", "Стоук Сити", "Манчестер Сити" и "Эвертоном".