11:13 | ФУТБОЛ — Англия

"Вест Хэм" может досрочно вернуть Дзадзу в "Ювентус"?

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Руководство "Вест Хэма" всерьез обдумывает вариант с досрочным возвращением арендованного у "Ювентуса" нападающего Симоне Дзадзы в туринский клуб, информирует Calciomercato. Согласно источнику, футболист крайне разочаровал как тренерский штаб команды, так и болельщиков, поэтому лондонцы не видят смысла в дальнейшем сотрудничестве с игроком.

Дзадза достался "Вест Хэму" за 5 миллионов евро на арендной основе, при этом в соглашении сторон прописан пункт обязательного выкупа игрока у "Ювентуса" за 20 миллионов евро, а также бонусы в виде 3 миллионов. Пункт обязательного выкупа активируется после того, как Дзадза примет участие в 15 матчах за молотобойцев. "Вест Хэм" хочет либо отметить этот пункт, либо расторгнуть договор об аренде.

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